Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Starke Nachfrage

Schneider Electric-Aktie schwächelt dennoch: Nachfrage nach Energietechnik treibt an

30.10.25 09:15 Uhr
Schneider Electric-Aktie trotzdem tiefer: Energietechnik-Boom! | finanzen.net

Der französische Konzern Schneider Electric hat im dritten Quartal dank der anhaltend hohen Energietechnik-Nachfrage zugelegt.

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 4,4 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte - zogen die Erlöse um neun Prozent an. Damit übertraf der in Teilen mit Siemens und Siemens Energy konkurrierende Konzern die Erwartungen der Analysten.

Das Ebita-Ziel für das Gesamtjahr bestätigte Schneider Electric. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll organisch um 10 bis 15 Prozent zulegen. Bei Umsatz und Marge erwartet Schneider nun eher das untere Ende der Spannen. Das im EuroStoxx 50 Unternehmen rechnet 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. Die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll sich um 0,5 bis 0,8 Prozentpunkte verbessern. Die bereinigte Marge soll gemessen am operativen Ergebnis (Ebita) 18,7 bis 19,0 Prozent betragen.

An der EURONEXT gibt die Schneider Electric-Aktie zeitweise 2,35 Prozent auf 251,35 Euro ab.

/mne/zb/stk

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX)

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Analysen zu Schneider Electric S.A.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Schneider Electric OutperformBernstein Research
21.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Schneider Electric OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Schneider Electric BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Schneider Electric BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Schneider Electric OutperformBernstein Research
14.10.2025Schneider Electric OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Schneider Electric BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Schneider Electric BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Schneider Electric OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
20.02.2025Schneider Electric SellGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
10.01.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
26.11.2024Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets

