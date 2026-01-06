DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Top News
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Schneider Electric Aktie

Marktkap. 132,58 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

13:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
238,65 EUR 1,25 EUR 0,53%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für Schlussviertel 2025 rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Schneider bevorzugen die Experten allerdings Alstom, Siemens, Prysmian, Rexel und Legrand./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
236,75 €		 Abst. Kursziel*:
20,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
238,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

14:41 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13:46 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 Schneider Electric Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

