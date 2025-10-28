DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.685 -0,4%MSCI World 4.414 -0,2%Top 10 Crypto 15,04 -2,2%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.659 -0,2%Euro 1,1607 +0,0%Öl 64,46 -0,7%Gold 3.969 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Palantir-Aktie setzt Rekordlauf fort - Internationale Expansion beflügelt Palantir-Aktie setzt Rekordlauf fort - Internationale Expansion beflügelt
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
246,55 EUR -11,00 EUR -4,27 %
STU
228,22 CHF -10,34 CHF -4,34 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 144,97 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Neutral

11:56 Uhr
Schneider Electric Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
246,55 EUR -11,00 EUR -4,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Quartals-Umsatz mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich, aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und zudem den Ausblick gesenkt, schrieb Phil Buller am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Neutral

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
248,00 €		 Abst. Kursziel*:
-11,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
246,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,77%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
255,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

11:56 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:01 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
21.10.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

dpa-afx Starke Nachfrage Schneider Electric-Aktie schwächelt dennoch: Nachfrage nach Energietechnik treibt an Schneider Electric-Aktie schwächelt dennoch: Nachfrage nach Energietechnik treibt an
dpa-afx ROUNDUP: Nachfrage nach Energietechnik treibt Schneider Electric weiter an
Dow Jones Schneider Electric erhöht Umsatz - Fabrikautomatisierung erholt sich
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr eingefahren
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Evotec, Fresenius, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!
TraderFox Drei Unternehmen, die von den 19 KI-Gigafabriken in Europa profitieren könnten!
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
PR Newswire Compass Datacenters and Schneider Electric Announce Prefabricated White Space Module to Accelerate Data Center Delivery Timelines
PR Newswire Schneider Electric Opens Robotics and Motion Center of Excellence in Raleigh
PR Newswire Schneider Electric Announces U.S. Winners of Third Annual Sustainability Impact Awards
GlobeNewswire Schneider Electric Accelerates the Development and Deployment of AI Factories at Scale With NVIDIA
PR Newswire Schneider Electric and EcoXpert Partner Advanced Power Technology Win 'Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2025
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen