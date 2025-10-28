Schneider Electric Aktie
Marktkap. 144,97 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Quartals-Umsatz mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich, aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und zudem den Ausblick gesenkt, schrieb Phil Buller am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
248,00 €
|Abst. Kursziel*:
-11,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
246,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,77%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
