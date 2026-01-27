DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.802 -0,1%Bitcoin74.974 +1,1%Euro1,1936 -0,9%Öl67,81 +0,2%Gold5.303 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er Marke -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz schwach - Logitech und Roche unter Druck

28.01.26 17:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
61,20 CHF -0,26 CHF -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
61,80 CHF -0,18 CHF -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.138,00 CHF 5,00 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
68,48 CHF -3,76 CHF -5,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
546,80 CHF -11,60 CHF -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
114,20 CHF -2,32 CHF -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
149,35 CHF -3,50 CHF -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
338,30 CHF -11,70 CHF -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,77 CHF -0,94 CHF -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es zur Wochenmitte mit den Kursen überwiegend abwärts gegangen. Anleger hielten sich insgesamt wegen der am späten Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück. Ansonsten spielte die Bilanzsaison eine wichtige Rolle. Einzelwerte wurden oft von Quartalszahlen bewegt.

Wer­bung

Der SMI verlor 1,5 Prozent auf 13.024 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,29 (Vortag: 17,29) Millionen Aktien.

Schwächster Wert im SMI waren Logitech, die 5,2 Prozent abgaben. Der Hersteller von Computerzubehör hatte im dritten Geschäftsquartal zwar die eigenen Ziele übertroffen, doch hatte der Umsatz nicht überzeugt, wie es hieß.

Pharmawerte folgten nach Aussage von Marktteilnehmern ihren US-Pendants nach unten. Die beiden Schwergewichte Roche und Novartis verloren 3,3 und 2 Prozent. Roche wird am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen. Lonza (-2,1%) konnten sich der negativen Stimmung nicht entziehen, obwohl der Pharma-Auftragsfertiger mit den Zahlen für 2025 und dem Ausblick auf das laufende Jahr die Erwartungen des Markts übertroffen hatte, wie Vontobel anmerkte. Besser als der Markt hielten sich Alcon mit einem Minus von 0,3 Prozent.

Wer­bung

Richemont verloren 2,3 Prozent. Hier belasteten enttäuschende Zahlen des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH.

Am Tag vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gab die ABB-Aktie 0,4 Prozent nach. Ebenfalls am Donnerstag wird Givaudan über den Verlauf des vergangenen Jahres berichten. Mit einem Plus von 0,2 Prozent trotzte die Aktie des Duft- und Aromenherstellers der negativen Tendenz.

Die Aktien der UBS (-2,5%) fielen im Einklang mit dem europäischen Bankensektor.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
11:21Roche HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
16.01.2026Roche BuyUBS AG
15.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:21Roche HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen