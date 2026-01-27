DAX24.917 +0,1%Est506.010 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 +0,7%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.166 ±-0,0%Euro1,1991 -0,4%Öl67,58 -0,2%Gold5.297 +2,2%
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
WACKER CHEMIE-Aktie unbeeindruckt: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt
Marktbericht

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart leichter

28.01.26 09:27 Uhr
Das macht der SMI am Mittwoch.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 09:09 Uhr 0,71 Prozent auf 13.122,54 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,631 Prozent leichter bei 13.132,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13.216,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.145,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.120,02 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,012 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, betrug der SMI-Kurs 13.242,80 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.360,15 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 28.01.2025, einen Wert von 12.455,44 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,942 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13.528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13.059,31 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,26 Prozent auf 576,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 61,86 CHF), Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 841,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 544,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,33 Prozent auf 122,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-4,51 Prozent auf 68,98 CHF), Roche (-2,60 Prozent auf 340,90 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 150,15 CHF), Novartis (-1,17 Prozent auf 115,16 CHF) und Givaudan (-1,02 Prozent auf 3.101,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die Logitech-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 177.105 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304,041 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche BuyUBS AG
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
16.01.2026Roche BuyUBS AG
15.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

