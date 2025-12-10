Roche Aktie
Marktkap. 268,36 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 260 Franken auf "Sell" belassen. Die Details der Giredestrant-Brustkrebsstudie lidERA seien solide, schrieb James Quigley am Donnerstag. Die Expertin, die die Resultate vorgestellt hat, empfehle das Präparat aber zunächst für Hochrisikopatienten, für die die Standardmedikation nicht infrage komme. Daran könnte sich mit weiteren Daten im Verlauf allerdings noch etwas ändern./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Sell
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
260,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
323,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-19,65%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
323,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,73%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
306,86 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|12:26
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Roche Buy
|UBS AG
|08:01
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Roche Buy
|UBS AG
|08:01
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Roche Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG