Roche Aktie
Marktkap. 247,15 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Krebsmittel Giredestrant habe nach einer vorherigen Enttäuschung in einer anderen Brustkrebs-Patientengruppe nun bereits im frühen Verlauf der LidERA-Studie positive Anfangsresultate erzielt, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Insgesamt werde es nun aber etwas kompliziert, einen Sieg auszurufen wäre jedenfalls verfrüht. Astrazeneca sei ein schneller Verfolger./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
305,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-24,64%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
304,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,57%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
