Roche Aktie
Marktkap. 247,01 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Brustkrebsmittel Giredestrant mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag von einer sehr positiven Überraschung. Die Daten seien früher als erwartet veröffentlicht worden, da der primäre Endpunkt der Studie (Überleben ohne das Wiederauftreten eines invasiven Tumors) bereits in einer vorab geplanten Zwischenanalyse erreicht worden sei. Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht aussagekräftig, zeigten aber einen positiven Trend. Das Prüfmedikament sei zudem gut vertragen worden./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
314,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
310,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
310,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,00%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
280,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
