UBS AG

Roche Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Brustkrebsmittel Giredestrant mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag von einer sehr positiven Überraschung. Die Daten seien früher als erwartet veröffentlicht worden, da der primäre Endpunkt der Studie (Überleben ohne das Wiederauftreten eines invasiven Tumors) bereits in einer vorab geplanten Zwischenanalyse erreicht worden sei. Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht aussagekräftig, zeigten aber einen positiven Trend. Das Prüfmedikament sei zudem gut vertragen worden./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images