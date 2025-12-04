DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Roche Aktie

331,90 EUR -2,30 EUR -0,69 %
FSE
312,10 CHF +2,00 CHF +0,64 %
SWX
Marktkap. 266,94 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

UBS AG

Roche Buy

11:36 Uhr
Roche Buy
Roche AG (Genussschein)
331,90 EUR -2,30 EUR -0,69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Die bald anstehenden Daten zum Brustkrebswirkstoff Giredestrant seien für den Pharmakonzern entscheidend und dürften die Vision eines Spitzenumsatzes von mehr als 5 Milliarden Dollar im Jahr untermauern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
314,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
310,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
312,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,61%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

11:36 Roche Buy UBS AG
01.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 Roche Buy UBS AG
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Profitabler Roche-Einstieg? SMI-Papier Roche-Aktie: Hätte sich ein Investment in Roche vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht? SMI-Papier Roche-Aktie: Hätte sich ein Investment in Roche vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net SIX-Handel: SMI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün
Roche Holding AG Roche receives FDA clearance with CLIA waiver and CE Mark for its first point-of-care test for diagnosing Bordetella infections, including whooping cough (pertussis)
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Roche, RTX, Crawford United and C&F Financial
Zacks Top Stock Reports for Alphabet, Roche & RTX
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Lunsumio subcutaneous for relapsed or refractory follicular lymphoma
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche’s giredestrant becomes the first oral SERD to show superior invasive disease-free survival in early breast cancer
MotleyFool Why Roche Holding Stock Popped Today
Roche Holding AG Positive phase III data for Roche’s Gazyva/Gazyvaro show significant reduction in disease activity for systemic lupus erythematosus
Roche Holding AG Roche purchases shares in tender offer for 89bio, Inc
