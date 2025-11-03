Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Roche-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2025 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Roche-Aktie vorgenommen.
3 Experten raten die Roche-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 10 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 257,99 CHF für die Roche-Aktie, was einem Abschlag von 0,91 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 258,90 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|327,00 CHF
|26,30
|27.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-11,16
|27.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,16
|27.10.2025
|Deutsche Bank AG
|235,00 CHF
|-9,23
|24.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
|UBS AG
|314,00 CHF
|21,28
|23.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,16
|23.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|270,00 CHF
|4,29
|23.10.2025
|Deutsche Bank AG
|235,00 CHF
|-9,23
|21.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,16
|20.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2025
|UBS AG
|314,00 CHF
|21,28
|13.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,16
|13.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|288,90 CHF
|11,59
|08.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,16
|07.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|248,00 CHF
|-4,21
|07.10.2025
