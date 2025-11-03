Expertenmeinungen

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Roche-Aktie.

Im Oktober 2025 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Roche-Aktie vorgenommen.

Wer­bung Wer­bung

3 Experten raten die Roche-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 10 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 257,99 CHF für die Roche-Aktie, was einem Abschlag von 0,91 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 258,90 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 327,00 CHF 26,30 27.10.2025 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -11,16 27.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,16 27.10.2025 Deutsche Bank AG 235,00 CHF -9,23 24.10.2025 DZ BANK - - 23.10.2025 UBS AG 314,00 CHF 21,28 23.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,16 23.10.2025 Jefferies & Company Inc. 270,00 CHF 4,29 23.10.2025 Deutsche Bank AG 235,00 CHF -9,23 21.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,16 20.10.2025 DZ BANK - - 16.10.2025 UBS AG 314,00 CHF 21,28 13.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,16 13.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 288,90 CHF 11,59 08.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,16 07.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 248,00 CHF -4,21 07.10.2025

Redaktion finanzen.net