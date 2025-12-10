DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,01 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
341,25 EUR -5,55 EUR -1,60 %
FSE
322,97 CHF +6,27 CHF +1,98 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 268,39 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:01 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
341,25 EUR -5,55 EUR -1,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Detaillierte Daten aus einer Brustkrebsstudie zu Giredestrant untermauerten das Umsatzpotenzial des Krebsmittels in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
322,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
322,97 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,37%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:01 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Roche Buy UBS AG
01.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Studienerfolg Roche-Aktie gesucht: Giredestrant senkt Risiko von Rückfällen bei Brustkrebs deutlich Roche-Aktie gesucht: Giredestrant senkt Risiko von Rückfällen bei Brustkrebs deutlich
Dow Jones Aktien Schweiz knapp behauptet - Roche von Studie gestützt
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert zum Handelsende
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Roche Aktie News: Roche gewinnt am Nachmittag an Fahrt
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
Roche Holding AG Roche’s giredestrant reduced risk of invasive disease recurrence or death by 30% in ER-positive early-stage breast cancer
Roche Holding AG Roche launches new PCR test to help improve diagnostic accuracy for women affected by vaginitis in countries following the CE Mark
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for adults with active lupus nephritis
Roche Holding AG Roche presents Lunsumio data showing potential across earlier treatment lines in indolent and aggressive lymphomas
Roche Holding AG Roche’s Columvi combination shows sustained survival benefit at three-year follow up of pivotal phase III STARGLO study
Roche Holding AG Roche receives FDA clearance with CLIA waiver and CE Mark for its first point-of-care test for diagnosing Bordetella infections, including whooping cough (pertussis)
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Roche, RTX, Crawford United and C&F Financial
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen