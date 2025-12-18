DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,29 +1,4%Nas23.078 +1,7%Bitcoin73.650 +0,5%Euro1,1720 -0,2%Öl60,10 -0,9%Gold4.327 -0,3%
Aktien Schweiz fester dank positiver US-Vorgaben

18.12.25 17:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
58,12 CHF 0,82 CHF 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
43,78 CHF 0,89 CHF 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
7,96 EUR 0,06 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Avolta (ex Dufry)
48,00 CHF 0,90 CHF 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
621,20 CHF 6,00 CHF 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
76,52 CHF 1,36 CHF 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
84,66 CHF 0,04 CHF 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,88 CHF 0,52 CHF 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
107,74 CHF -0,22 CHF -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
977,40 CHF 28,80 CHF 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
169,60 CHF 1,45 CHF 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
319,50 CHF 2,40 CHF 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
163,70 CHF 2,35 CHF 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
170,25 CHF 2,20 CHF 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,70 CHF 0,89 CHF 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dow Jones--Starke Vorgaben der US-Börsen haben den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag nach oben getragen. An der Wall Street hatten günstig ausgefallene Inflationsdaten Zinssenkungshoffnungen neue Nahrung gegeben. Starke Zahlen und ein überzeugender Ausblick des Chipkonzerns Micron Technology linderten zudem die Angst vor einer KI-Blase.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,62 (Vortag: 21,96) Millionen Aktien.

Die Aktien der UBS (+2,5%) setzten ihren Höhenflug fort. Hier dürfte weiter die Hoffnung gestützt haben, dass die geplanten höheren Kapitalanforderungen an die Banken in der Schweiz nicht ganz so streng ausfallen werden wie ursprünglich geplant. Mit Partners Group (+3%) war ein weiterer Finanzwert gefragt.

Anleger griffen auch zu Konjunkturzyklikern. ABB, Amrize, Geberit, Holcim und Sika verbesserten sich zwischen 1,0 und 2,1 Prozent.

Wer­bung

Logitech (+0,1%) profitierten nur anfangs stärker von den starken Micron-Zahlen. In der zweiten Reihe gewannen hingegen Ams-Osram 1,2 Prozent.

Unter den SMI-Schwergewichten verbuchten Nestle und Roche Kursgewinne von 0,7 und 0,8 Prozent. Novartis gaben hingegen um 0,2 Prozent nach.

Der allgemeine Optimismus stützte auch Richemont (+0,9%) und Swatch (+1,3%), obwohl die jüngsten Daten zu den Schweizer Uhrenexporten enttäuscht hatten.

Wer­bung

Unter den Nebenwerten stiegen Avolta, ehemals unter dem Namen Dufry bekannt, um 1,8 Prozent. Der Betreiber von Duty-Free-Shops hat eine Konzession für den Flughafen Shanghai Pudong erhalten - als erster ausländischer Branchenvertreter "seit einer Generation".

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 11:43 ET (16:43 GMT)

