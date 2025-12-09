Nestlé Aktie
Marktkap. 211,35 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Es gebe aktuell noch keine Anzeichen für eine Belebung im Markt für Zusätze für Heimtiernahrung, schrieb Callum Elliott am Dienstagnachmittag./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
79,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
77,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,35%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
77,42 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,40 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
