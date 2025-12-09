DAX 24.097 -0,3%ESt50 5.710 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.479 -0,3%Euro 1,1653 +0,2%Öl 61,95 -0,3%Gold 4.199 -0,2%
Nestlé Aktie

82,80 EUR -0,14 EUR -0,17 %
STU
77,42 CHF -0,53 CHF -0,68 %
SWX
Marktkap. 211,35 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

08:21 Uhr
Nestlé Market-Perform
Nestlé SA (Nestle)
82,80 EUR -0,14 EUR -0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Es gebe aktuell noch keine Anzeichen für eine Belebung im Markt für Zusätze für Heimtiernahrung, schrieb Callum Elliott am Dienstagnachmittag./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
77,95 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,35%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
77,42 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:21 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Das macht der SMI am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI in Grün
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI am Montagmittag in Grün
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025
PR Newswire Purina Announces Donations to Five Leading Veterinary Schools to Foster Advancements in Veterinary Care
Nestlé AG Nestlé and research partners map cocoa diversity to safeguard chocolate's future
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé announces the retirement of Sanjay Bahadur
Nestlé AG Nestlé selected to join the Frontier Firm AI Initiative, a collaboration with D^3 Institute at Harvard and Microsoft
PR Newswire Pro Plan Veterinary Announces Partnership with Ease to Raise Awareness of Veterinary Behavioral Support Services
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
