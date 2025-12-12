Nestlé Aktie
Marktkap. 211,02 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Die Schweizer lägen gut in der Spur, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Er erwartet aber eine kluge Zielsetzung für 2026./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 13:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,77 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,56%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
78,76 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,57%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,40 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|12:01
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
