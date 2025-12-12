DAX 24.308 +0,5%ESt50 5.760 +0,7%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.514 +1,8%Euro 1,1744 +0,0%Öl 61,00 -0,4%Gold 4.338 +0,8%
DAX freundlich -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Nestlé Aktie

84,18 EUR +0,46 EUR +0,55 %
STU
78,76 CHF +0,81 CHF +1,04 %
SWX
Marktkap. 211,02 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
UBS AG

Nestlé Neutral

12:01 Uhr
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Die Schweizer lägen gut in der Spur, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Er erwartet aber eine kluge Zielsetzung für 2026./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 13:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,77 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,76 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,57%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

