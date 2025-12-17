DAX 24.021 +0,3%ESt50 5.703 +0,4%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 11,56 +3,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.843 +2,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 59,95 -1,2%Gold 4.322 -0,4%
Nestlé Aktie

85,18 EUR +0,43 EUR +0,51 %
79,33 CHF -0,03 CHF -0,04 %
Marktkap. 212,46 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

13:01 Uhr
Nestlé Market-Perform
Nestlé SA (Nestle)
Nestlé SA (Nestle)
85,18 EUR 0,43 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken, wohingegen es bei Nestle 29 Prozent gewesen seien. Vor allem die größte Sparte Nutrition & Health Science habe geschwächelt, alle anderen Bereiche der Schweizer hätten sich positiv entwickelt./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Analyst: Bernstein Research
Kursziel: 79,00 CHF
79,00 CHF
Rating jetzt:
Kurs*: 79,59 CHF
79,59 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,74%
Rating vorher:
Kurs aktuell: 79,33 CHF
79,33 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,42%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

