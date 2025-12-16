DAX 23.961 -0,5%ESt50 5.682 -0,6%MSCI World 4.350 -1,0%Top 10 Crypto 11,13 -2,7%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 73.067 -2,3%Euro 1,1741 -0,1%Öl 60,57 +2,9%Gold 4.342 +0,9%
Nestlé Aktie

84,82 EUR +1,08 EUR +1,29 %
STU
79,36 CHF +0,92 CHF +1,17 %
SWX
Marktkap. 213,56 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

21:26 Uhr
Nestlé SA (Nestle)
Nestlé SA (Nestle)
84,82 EUR 1,08 EUR 1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
79,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,45%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
79,36 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,45%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

21:26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
10.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

