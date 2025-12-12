Roche Aktie
Marktkap. 270,01 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten in ihrer Telefonkonferenz anlässlich des San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) ein deutlich optimistischeres Bild zum Mittel Giredestrant gezeichnet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
325,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
318,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,98%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
320,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,40%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
306,86 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
