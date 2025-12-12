Deutsche Bank AG

Roche Hold

10:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten in ihrer Telefonkonferenz anlässlich des San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) ein deutlich optimistischeres Bild zum Mittel Giredestrant gezeichnet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images