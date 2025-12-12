DAX 24.308 +0,5%ESt50 5.760 +0,7%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.514 +1,8%Euro 1,1744 +0,0%Öl 61,00 -0,4%Gold 4.338 +0,8%
Roche Aktie

343,80 EUR +5,90 EUR +1,75 %
FSE
320,50 CHF +3,70 CHF +1,17 %
SWX
Marktkap. 270,01 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Deutsche Bank AG

Roche Hold

10:46 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
343,80 EUR 5,90 EUR 1,75%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten in ihrer Telefonkonferenz anlässlich des San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) ein deutlich optimistischeres Bild zum Mittel Giredestrant gezeichnet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
318,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
320,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,40%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
306,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:46 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
11.12.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Roche Buy UBS AG
11.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI klettert am Nachmittag
finanzen.net Börse Zürich: Anleger lassen SLI steigen
finanzen.net Zuversicht in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI klettert am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI fester
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
Roche Holding AG Roche’s giredestrant reduced risk of invasive disease recurrence or death by 30% in ER-positive early-stage breast cancer
Roche Holding AG Roche launches new PCR test to help improve diagnostic accuracy for women affected by vaginitis in countries following the CE Mark
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for adults with active lupus nephritis
Roche Holding AG Roche presents Lunsumio data showing potential across earlier treatment lines in indolent and aggressive lymphomas
Roche Holding AG Roche’s Columvi combination shows sustained survival benefit at three-year follow up of pivotal phase III STARGLO study
Roche Holding AG Roche receives FDA clearance with CLIA waiver and CE Mark for its first point-of-care test for diagnosing Bordetella infections, including whooping cough (pertussis)
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Roche, RTX, Crawford United and C&F Financial
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen