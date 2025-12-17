DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.702 +0,4%MSCI World 4.350 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 +0,5%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.524 +1,7%Euro 1,1719 -0,2%Öl 59,84 -1,4%Gold 4.325 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asien letztlich uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Douglas im Fokus
Top News
Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke
Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
339,50 EUR -0,10 EUR -0,03 %
FSE
318,50 CHF +1,40 CHF +0,44 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 273,23 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Roche Hold

09:51 Uhr
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
339,50 EUR -0,10 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 300 auf 320 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Luisa Hector traut dem Brustkrebsmedikament Giredestrant nach positiven Studien deutlich mehr zu und setzt nun ihre Schätzung für den Spitzenumsatz bei 11 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr an, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Bei Patienten im Frühstadium sollte sich mit dem Medikament ein Paradigmenwechsel in der Behandlung anbahnen, jedoch dürften die Arzneimittelbehörden und Mediziner vorher sicherlich längerfristige Studiendaten sehen wollen./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
320,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
315,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
318,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,47%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
309,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:51 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
11.12.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Roche Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx Verkündung am Freitag? Aktien im Fokus: Novartis und Roche verhandeln mit US-Regierung über Medikamentenpreise Aktien im Fokus: Novartis und Roche verhandeln mit US-Regierung über Medikamentenpreise
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Roche Aktie News: Roche gibt am Donnerstagvormittag nach
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Roche Aktie News: Roche tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SMI am Nachmittag
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
Roche Holding AG Roche’s giredestrant reduced risk of invasive disease recurrence or death by 30% in ER-positive early-stage breast cancer
Roche Holding AG Roche launches new PCR test to help improve diagnostic accuracy for women affected by vaginitis in countries following the CE Mark
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for adults with active lupus nephritis
Roche Holding AG Roche presents Lunsumio data showing potential across earlier treatment lines in indolent and aggressive lymphomas
Roche Holding AG Roche’s Columvi combination shows sustained survival benefit at three-year follow up of pivotal phase III STARGLO study
Roche Holding AG Roche receives FDA clearance with CLIA waiver and CE Mark for its first point-of-care test for diagnosing Bordetella infections, including whooping cough (pertussis)
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen