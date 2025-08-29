Douglas Aktie
WKN BEAU7Y
ISIN DE000BEAU7Y1
Symbol DOUDF
Douglas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate der Parfümeriekette seien im Rahmen der durchschnittlichen Marktprognosen ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick sei aber etwas schwächer als erwartet./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas
|11:01
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG