Deutsche Bank AG

Douglas Buy

11:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate der Parfümeriekette seien im Rahmen der durchschnittlichen Marktprognosen ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick sei aber etwas schwächer als erwartet./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:11 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

