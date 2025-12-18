DAX24.023 +0,3%Est505.703 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +3,8%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.381 +1,5%Euro1,1714 -0,2%Öl59,78 -1,5%Gold4.321 -0,4%
Lockere Geldpolitik

Bank of England senkt Leitzins

18.12.25 13:11 Uhr
Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins gesenkt.

Damit folgt sie eher dem Beispiel der US-Notenbank als dem vieler europäischer Nachbarn, die in eine Phase stabilerer Zinsen eingetreten sind. Die britische Zentralbank reduzierte ihren Schlüsselsatz um 25 Basispunkte auf ein Fast-Dreijahrestief von 3,75 Prozent. Damit setzte sie eine im August 2024 begonnene Serie von Zinssenkungen fort, nachdem sie im November pausiert hatte. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Die BoE deutete an, dass die Zinsen in den kommenden Monaten wahrscheinlich sinken dürften, sich jedoch ihrem Tiefpunkt nähern. "Wir glauben weiterhin, dass sich die Zinsen auf einem schrittweisen Pfad nach unten befinden", sagte BoE-Gouverneur Andrew Bailey. "Aber mit jeder Senkung wird die Entscheidung darüber, wie viel weiter wir noch gehen, knapper."

Die Entscheidung war das Ergebnis einer knappen Abstimmung, wobei vier der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) dafür plädierten, den Leitzins bei 4,00 Prozent zu belassen. Bailey gab den Ausschlag; nachdem er im November noch für ein Festhalten an den Zinsen gestimmt hatte, unterstützte er am Donnerstag eine Senkung.

Ähnlich wie ihre Kollegen bei der Federal Reserve versuchen die Währungshüter, eine über dem Zielwert liegende Inflation gegen einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt abzuwägen, wobei die MPC-Mitglieder unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, wie schnell die Kreditkosten sinken sollten.

DOW JONES

