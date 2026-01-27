US-Notenbank hält Leitzins stabil

Keine Anpassung

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten - ungeachtet der Forderungen von Präsident Donald Trump nach raschen Senkungen.

Die Spanne liegt weiter zwischen 3,50 und 3,75 Prozent, wie die Fed mitteilte. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Leitzins-Entscheidung gerechnet. Die beiden Ratsmitglieder Stephen Miran und Christopher Waller votierten für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Die Unabhängigkeit der US-Notenbank ist derzeit heiß umkämpft. Fed-Chef Jerome Powell widersteht dem Druck von Trump, doch seine Amtszeit endet am 15. Mai. Im Fokus stehen deshalb potenzielle Nachfolger, die bereit wären, geldpolitische Entscheidungen stärker mit den wirtschaftlichen Zielen des Weißen Hauses in Einklang zu bringen.

Diese personelle Weichenstellung könnte die langfristige Glaubwürdigkeit der Fed an den Finanzmärkten entscheidend prägen und die Debatte über das Ausmaß politischer Einflussnahme neu entfachen. Anleger beobachten daher mit Argusaugen die Entwicklungen bei der Fed.

