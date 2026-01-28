DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.579 -1,2%Euro1,1976 +0,2%Öl69,29 +0,8%Gold5.583 +3,1%
Analysen vor Bilanz

Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

29.01.26 07:06 Uhr
Das sind die Erwartungen der Experten an Caterpillar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
538,00 EUR 1,00 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Caterpillar wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,85 Milliarden USD - ein Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Caterpillar 16,22 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,67 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 22,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 66,37 Milliarden USD, gegenüber 64,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Caterpillar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Caterpillar Inc.

DatumRatingAnalyst
31.10.2023Caterpillar OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2020Caterpillar buyDeutsche Bank AG
29.04.2020Caterpillar overweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2020Caterpillar buyGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2019Caterpillar overweightJP Morgan Chase & Co.
