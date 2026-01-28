DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,1993 -0,4%Öl68,01 +0,5%Gold5.266 +1,6%
DAX aktuell

Fed & Bilanzen im Blick: DAX dürfte auf Richtungssuche gehen - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick

28.01.26 07:45 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX behält 25.000-Punkte-Marke im Blick - ohne klare Richtung | finanzen.net

Am Mittwoch dürfte sich der DAX auf eine Richtungssuche begeben. Neben der Bilanzsaisson rückt zur Wochenmitte auch der Fed-Zinsentscheid in den Mittelpunkt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.894,4 PKT -38,6 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird zur Wochenmitte mit nur wenig Bewegung erwartet. Wie am Vortag, soll sich der Leitindex zunächst auf eine Trendsuche machen.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Warten auf Fed-Zinsentscheid

Am Mittwoch dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken. Im Blick stehen zudem der anstehende Führungswechsel in der US-Notenbank Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt.

Zolldrohungen mit weniger Gewicht

Das zwei Wochen alte Rekordhoch bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der DAX von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt. "Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellte Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Berichtssaison auch hierzulande in den Startlöchern

In Deutschland und in den USA steht die laufende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag

