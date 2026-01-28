DAX aktuell

Am Mittwoch begibt sich der DAX auf Richtungssuche. Neben der Bilanzsaison rückt zur Wochenmitte auch der Fed-Zinsentscheid in den Mittelpunkt.

Zum Handelsstart am Mittwoch verbuchte der DAX einen kleinen Gewinn von 0,06 Prozent auf 24.878,23 Zähler. Danach bewegt er sich in einer engen Range um die Nulllinie.



Wer­bung Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Warten auf Fed-Zinsentscheid

Am Mittwoch dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken.

Unabhängigkeit der US-Notenbank im Fokus

Im Blick der Finanzmärkte steht aber vor allem der Kampf um die Unabhängigkeit der Fed im Zuge des anstehenden Führungswechsels. US-Präsident Donald Trump übt seit Monaten starken Druck auf Fed-Chef Jerome Powell aus. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Powell, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. Die heftigen Attacken Trumps und seine geforderten Leitzinssenkungen sorgten für Verunsicherung an den Finanzmärkten. "Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

Wer­bung Wer­bung

Berichtssaison läuft auf Hochtouren

In Deutschland und in den USA steht die laufende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires