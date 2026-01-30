DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.785 -0,9%Euro1,1851 -0,1%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Teilstillstand

US-Regierung weiter im Teil-Shutdown - Ende wohl frühestens am Dienstag

01.02.26 18:59 Uhr
Teil-Shutdown in den USA könnte bis mindestens Dienstag andauern | finanzen.net

Der Teilstillstand von US-Regierungsgeschäften wegen fehlender Finanzierung zieht sich wohl noch bis mindestens Dienstag.

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, sagte in der Sendung "Meet the Press" des Senders NBC News, man beabsichtige, bis Dienstag die Haushaltsfinanzierung sicherzustellen. Am Samstag begann der sogenannte Shutdown. Das bedeutet, dass viele Behörden kein Geld mehr bekommen, weil die Anschlussfinanzierung fehlt. Anders als beim längsten Shutdown der US-Geschichte, der im November nach 43 Tagen endete, sind dieses Mal weniger Ministerien betroffen.p/rin/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

