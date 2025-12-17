DAX 24.021 +0,3%ESt50 5.703 +0,4%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 11,56 +3,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.843 +2,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 59,95 -1,2%Gold 4.322 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung
Birkenstock-Aktie rauscht dennoch ab: Quartalsgewinn gesteigert und Erwartungen geschlagen Birkenstock-Aktie rauscht dennoch ab: Quartalsgewinn gesteigert und Erwartungen geschlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp nucera Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
8,82 EUR +0,46 EUR +5,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,01 Mrd. EUR

KGV 258,00
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN NCA000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000NCA0001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol THYKF

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp nucera Buy

12:56 Uhr
thyssenkrupp nucera Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,82 EUR 0,46 EUR 5,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 05:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,63 €		 Abst. Kursziel*:
27,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,72%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

12:56 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

dpa-afx Im Aufwind thyssenkrupp nucera-Aktie von 'Buy' von Deutscher Bank angetrieben thyssenkrupp nucera-Aktie von 'Buy' von Deutscher Bank angetrieben
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge
dpa-afx thyssenkrupp nucera-Aktie fester: Fokus auf Chlor-Alkali-Geschäft
EQS Group EQS-News: Geschäftsjahr 2024/2025: thyssenkrupp nucera entwickelt sich in herausforderndem Marktumfeld solide und steigert EBIT deutlich
finanzen.net Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EQS Group EQS-News: Fiscal Year 2024/2025: thyssenkrupp nucera Performs Solidly in a Challenging Market Environment and Significantly Increases EBIT
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East
EQS Group EQS-News: thyssenkrupp nucera returns to profit in 2024/2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary figures for the 2024/25 fiscal year; revenue outlook for the new 2025/26 fiscal year below market expectations
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group thyssenkrupp nucera: New BM and Improved BiTAC Generation offers Higher Performance with Easier Maintenance and Simpler Installation
EQS Group thyssenkrupp nucera Launches New 360° Lifecycle Service Portfolio for Chlor-Alkali Plants
RSS Feed
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA zu myNews hinzufügen