thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 1,01 Mrd. EURKGV 258,00
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
thyssenkrupp nucera Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 05:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp nucera
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,63 €
|Abst. Kursziel*:
27,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,72%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|12:56
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.12.24
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)