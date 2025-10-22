DAX24.265 -0,3%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.286 -0,4%Euro1,1594 -0,1%Öl62,26 +1,0%Gold4.106 -0,5%
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins
"Hold"

Gestrichene Kaufempfehlung belastet thyssenkrupp Nucera-Aktie

22.10.25 09:44 Uhr
thyssenkrupp Nucera-Aktie sackt ab: Deutsche Bank streicht Kaufempfehlung | finanzen.net

Eine für thyssenkrupp nucera gestrichene Kaufempfehlung verstimmt am Mittwoch die Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
9,89 EUR -0,68 EUR -6,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp nucera-Papiere sackten im frühen XETRA-Handel als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDAX um 9 Prozent auf 9,66 Euro ab. Seit dem Anfang Oktober erreichten höchsten Stand seit Mai 2024 haben sie damit rund 19 Prozent eingebüßt.

Die Deutsche Bank Research änderte ihre Einstufung von "Buy" auf "Hold". Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner Neubewertung. Von Anfang September bis Anfang Oktober hatten sich die Titel um ein Drittel verteuert.

Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher, so Analyst Kuhn. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

