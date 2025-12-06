Verhandlungen laufen

Klöckner & Co.-Aktie bald amerikanisch? Stahlkonzern bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot

06.12.25 18:37 Uhr

In einer Adhoc-Mitteilung hat der Stahlriese Klöckner & Co. am Samstag bestätigt, dass es einen potenziellen Übernahmeinteressenten gibt.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Der Stahlkonzern Klöckner & Co hat Gerüchte bestätigt, wonach das Unternehmen mit dem US-Konzern Worthington Steel, Inc. über ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien verhandelt. Worthington Steel führe derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch, um die Gesellschaft genauer zu bewerten, heißt es in einer Adhoc-Mitteilung des Unternehmens. Wer­bung Wer­bung Unsicherheit bei Abschluss Es bleibt offen, ob und unter welchen Bedingungen ein solches Angebot tatsächlich erfolgt, heißt es in der Mitteilung weiter. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Worthington Steel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Klöckner & Co, FrankHH / Shutterstock.com