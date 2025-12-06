Klöckner & Co.-Aktie bald amerikanisch? Stahlkonzern bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot
In einer Adhoc-Mitteilung hat der Stahlriese Klöckner & Co. am Samstag bestätigt, dass es einen potenziellen Übernahmeinteressenten gibt.
Werte in diesem Artikel
Der Stahlkonzern Klöckner & Co hat Gerüchte bestätigt, wonach das Unternehmen mit dem US-Konzern Worthington Steel, Inc. über ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien verhandelt. Worthington Steel führe derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch, um die Gesellschaft genauer zu bewerten, heißt es in einer Adhoc-Mitteilung des Unternehmens.
Unsicherheit bei Abschluss
Es bleibt offen, ob und unter welchen Bedingungen ein solches Angebot tatsächlich erfolgt, heißt es in der Mitteilung weiter.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Worthington Steel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Klöckner News
Bildquellen: Klöckner & Co, FrankHH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|05.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|29.09.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|07.08.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|13.05.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
|DZ BANK
|19.04.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2021
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
|28.10.2021
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Klöckner & Co (KlöCo) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen