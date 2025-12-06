DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.028 +0,4%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Verhandlungen laufen

Klöckner & Co.-Aktie bald amerikanisch? Stahlkonzern bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot

06.12.25 18:37 Uhr
KlöCo-Aktie im Blick: Wird Klöckner & Co zum US-Stahlkonzern? | finanzen.net

In einer Adhoc-Mitteilung hat der Stahlriese Klöckner & Co. am Samstag bestätigt, dass es einen potenziellen Übernahmeinteressenten gibt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
6,05 EUR 0,06 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worthington Steel Inc Registered Shs
29,60 EUR -1,05 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Stahlkonzern Klöckner & Co hat Gerüchte bestätigt, wonach das Unternehmen mit dem US-Konzern Worthington Steel, Inc. über ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien verhandelt. Worthington Steel führe derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch, um die Gesellschaft genauer zu bewerten, heißt es in einer Adhoc-Mitteilung des Unternehmens.

Unsicherheit bei Abschluss

Es bleibt offen, ob und unter welchen Bedingungen ein solches Angebot tatsächlich erfolgt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Klöckner & Co, FrankHH / Shutterstock.com

mehr Analysen