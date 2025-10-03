DAX 24.448 +0,3%ESt50 5.646 -0,1%MSCI World 4.338 +0,0%Top 10 Crypto 17,26 +1,5%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 106.596 +1,1%Euro 1,1679 -0,4%Öl 65,08 +1,1%Gold 3.940 +1,4%
Klöckner Aktie

5,63 EUR -0,37 EUR -6,17 %
STU
Marktkap. 599,5 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN KC0100

ISIN DE000KC01000

Symbol KLKNF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers dürften vom weiter schwachen Makro-Umfeld, den rückläufigen Stahlpreisen in Europa und den USA sowie der dort gesunkenen Nachfrage geprägt sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Buy

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,01 €		 Abst. Kursziel*:
41,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,98%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

