Cybertruck-Prognose

Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck

09.01.26 03:48 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla: Überraschende Preisaussichten heizen Spekulationen um Cybertruck an | finanzen.net

Ende 2025 sorgten neue Einschätzungen zu Teslas Cybertruck für Aufsehen. Das sollten Anleger und Verbraucher darüber wissen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
373,10 EUR 2,15 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Neue Cybertruck-Prognose von Fahrzeugpreis-Experte Doug DeMuro
• Der Preis für einen Cybertruck könnte auf 35.000 US-Dollar fallen
• Experten signalisieren ein Abwärtspotenzial der Tesla-Aktie von rund 20 Prozent

Fahrzeugpreis-Experte Doug DeMuro sorgte im Dezember mit einem Podcast-Beitrag für Aufsehen. In diesem erklärte er laut TipRanks, dass ein gebrauchter Cybertruck von Tesla in den nächsten anderthalb Jahren für rund 35.000 US-Dollar erhältlich sein könnte.

Preisprognose für den Cybertruck

DeMuro erläuterte in dem Podcast, dass viele Cybertrucks inzwischen zwei Jahre alt sind und auf dem Gebrauchtwagenmarkt gehandelt werden. Da Tesla-Fahrzeuge ihren Wert traditionell nicht besonders gut halten, dürften die Preise für ältere Modelle allmählich sinken. Fahrzeuge, die aktuell noch im 60.000 US-Dollar Bereich gehandelt werden, würden sich bereits mehr auf die 50.000 US-Dollar-Marke zubewegen, so DeMuro weiter.

Die Entwicklung der Preise von gebrauchten Cybertrucks lasse darauf schließen, dass ein Preis von 35.000 US-Dollar in absehbarer Zeit im Bereich des Möglichen liegen könnte. Für Käufer, die für die ersten Modelle bis zu 80.000 US-Dollar bezahlt haben, wäre dies ein extremer Rückschlag, denn ein so drastischer Preisverfall würde für diese Käufer einen Wertverlust von knapp 45.000 US-Dollar innerhalb von drei bis vier Jahren bedeuten, rechnet Electrek vor. Zudem wurden viele Vorbestellungen noch nicht realisiert, was den Druck auf Tesla verstärke.

Analysten-Einschätzung für Tesla

Laut TipRanks, erhält die Tesla-Aktie an der Wall Street derzeit überwiegend die Empfehlung Kaufen. In den letzten drei Monaten sprachen Analysten 13 Kauf-, 10 Halte- und 7 Verkaufsempfehlungen aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 405,94 US-Dollar und signalisiert ein mögliches Abwärtspotenzial von rund 6,85 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 8. Januar 2026).

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Tesla

