JPMorgan Chase Aktie

279,40 EUR -6,95 EUR -2,43 %
326,34 USD -8,41 USD -2,51 %
Marktkap. 779,88 Mrd. EUR

KGV 12,14 Div. Rendite 2,00%
WKN 850628

ISIN US46625H1005

Symbol JPM

RBC Capital Markets

JPMorgan ChaseCo Outperform

13:31 Uhr
JPMorgan ChaseCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 326,99		 Abst. Kursziel*:
0,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 326,34		 Abst. Kursziel aktuell:
1,12%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 330,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

13:31 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

TraderFox Hot-News JPMorgan greift nach der Apple Card! Und setzt mit KI-Governance den nächsten strategischen Doppelzug! JPMorgan greift nach der Apple Card! Und setzt mit KI-Governance den nächsten strategischen Doppelzug!
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub
finanzen.net Mittwochshandel in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich schwächer
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Start zu
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt nachmittags
Benzinga Jamie Dimon&#39;s Grip On US Credit Card Dominance Grows As JPMorgan Wins Apple Card Business From Goldman Sachs
Business Times JPMorgan reaches deal to take over Apple credit card: report
Business Times JPMorgan to replace Goldman as Apple Card issuer
Financial Times JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs
Financial Times JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs
Benzinga Analyst Says JPMorgan Trading At A Discount Despite Tech Leadership, Jamie Dimon&#39;s Success
Benzinga JPMorgan Launches JPM Coin On Canton Network Backed By Goldman Sachs, BNP Paribas
Business Times JPMorgan replaces proxy advisers with AI for voting US shares
