NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Benjamin Toms glaubt laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu globalen Banken, dass sich eine relativ gute Kursentwicklung bei US-Banken im Vergleich zum Gesamtmarkt fortsetzt. Er geht davon aus, dass diese am meisten von erwarteten geldpolitischen Lockerungen durch die Notenbank Fed profitieren werden. Außerdem sollten regulatorische Erleichterungen bei amerikanischen Banken zu höheren Kapitalrenditen führen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JPMorgan Chase Outperform
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 300,54
|Abst. Kursziel*:
1,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 301,15
|Abst. Kursziel aktuell:
1,28%

Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 305,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|11:06
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
