Philips Aktie
Marktkap. 21,46 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Philips beim Kursziel von 25 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Medizintechnikkonzern müsse sich weiter beweisen, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Der Bewertungsabschlag gegenüber der Branche sei zunächst gerechtfertigt, unter anderem wegen des geringeren Umsatzpotenzials und niedrigerer Margen. Webster startet den Konkurrenten Siemens Healthineers derweil mit "Outperform"./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Sector Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
22,56 €
|Abst. Kursziel*:
10,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
22,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:41
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|08:41
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.