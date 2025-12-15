DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.392 -0,4%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.473 +1,3%Euro 1,1749 +0,0%Öl 58,85 -2,5%Gold 4.303 -0,1%
Marktkap. 14,67 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
Sartorius AG Vz.
Sartorius AG Vz.
239,70 EUR -0,60 EUR -0,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 284 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig bezeichnete die Vorzugsaktie von Sartorius neben Straumann in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 zudem als "Top Pick". Beim Pharma- und Laborzulieferer Sartorius boome das Segment Biomanufacturing wieder, hob sie hervor und rechnet mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate für das Ergebnis je Aktie von 21 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
240,40 €		 Abst. Kursziel*:
18,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
239,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

21:36 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
15.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

