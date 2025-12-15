Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,67 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 284 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig bezeichnete die Vorzugsaktie von Sartorius neben Straumann in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 zudem als "Top Pick". Beim Pharma- und Laborzulieferer Sartorius boome das Segment Biomanufacturing wieder, hob sie hervor und rechnet mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate für das Ergebnis je Aktie von 21 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028./ck/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
284,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
240,40 €
|Abst. Kursziel*:
18,14%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
239,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|21:36
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK