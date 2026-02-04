DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,44 +0,2%Gold4.896 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U Strategy (ex MicroStrategy) 722713 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
SiTime wird mit Renesas-Übernahme zum Timing-Giganten für KI – Beschleunigung beim Umsatzziel von 1 Mrd. USD! SiTime wird mit Renesas-Übernahme zum Timing-Giganten für KI – Beschleunigung beim Umsatzziel von 1 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geschäftsjahr 2025

Sartorius-Aktie in Rot: Dividende für 2025 bleibt stabil

06.02.26 11:56 Uhr
Sartorius-Aktie fällt: Vorstand schlägt unveränderte Dividende vor | finanzen.net

Sartorius will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
185,60 EUR -1,00 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters erklärte, er habe der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März eine stabile Dividende von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,8 Millionen Euro betragen. Die Dividende wird am 31. März ausgezahlt.

Wer­bung

Die Sartorius-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,23 Prozent tiefer bei 184,00 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
03.02.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
03.02.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen