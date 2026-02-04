Geschäftsjahr 2025

Sartorius will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen.

Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters erklärte, er habe der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März eine stabile Dividende von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,8 Millionen Euro betragen. Die Dividende wird am 31. März ausgezahlt.

