Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,11 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 273 Euro belassen. Die Anleger seien ziemlich nervös in den Quartalsbericht gegangen, schrieb James Quigley am Dienstag. Der Ausblick dürfte nun als eher konservativ gesehen werden, und teils durch Währungsbewegungen erklärbar. Der Experte erinnerte an den schwachen Jahresstart der Aktien und kann sich daher am heutigen Tag sogar eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung vorstellen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
273,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
228,00 €
|Abst. Kursziel*:
19,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
227,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,05%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11:01
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|11:01
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:36
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)