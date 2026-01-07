Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 16,21 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sartorius sei der klassenbeste Pharma- und Laborzulieferer, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
265,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
263,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
268,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK