Sartorius vz. Aktie

263,90 EUR +0,50 EUR +0,19 %
STU
Marktkap. 16,21 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Barclays Capital

Sartorius vz Overweight

07.01.26
Sartorius vz Overweight
Sartorius AG Vz.
263,90 EUR 0,50 EUR 0,19%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sartorius sei der klassenbeste Pharma- und Laborzulieferer, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
265,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
263,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

07.01.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
17.12.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
16.12.25 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
15.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

