Profil

Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 15,98 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Bernstein Research

Sartorius vz Outperform

09:46 Uhr
Sartorius AG Vz.
256,90 EUR -2,80 EUR -1,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
257,70 €		 Abst. Kursziel*:
10,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
256,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

09:46 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
17.12.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
