Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,95 Mrd. EURKGV 55,97
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 285 auf 304 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien blieben nach den soliden Quartalszahlen einer seiner Top-Favoriten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee samt Ausblick auf den Kapitalmarkttag im kommenden Monat./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
304,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
239,70 €
|Abst. Kursziel*:
26,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
239,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,98%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
270,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11:36
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets