Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf bei Softwaretiteln wegen KI-Sorgen Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf bei Softwaretiteln wegen KI-Sorgen
Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 14,95 Mrd. EUR

KGV 55,97
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

11:36 Uhr
Sartorius vz Buy
Sartorius AG Vz.
239,40 EUR -3,20 EUR -1,32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 285 auf 304 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien blieben nach den soliden Quartalszahlen einer seiner Top-Favoriten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee samt Ausblick auf den Kapitalmarkttag im kommenden Monat./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
304,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
239,70 €		 Abst. Kursziel*:
26,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
239,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,98%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
270,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

