RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,54 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten sprächen für einen starken Jahresabschluss des Großküchenausrüsters, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
785,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
732,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
745,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,30%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
797,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|15:06
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|13:26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
