Warburg Research

RATIONAL Buy

12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten sprächen für einen starken Jahresabschluss des Großküchenausrüsters, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

