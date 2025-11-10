DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
RATIONAL Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Großküchen-Ausrüster hätten höhere Kosten und die US-Zölle die Profitabilität belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
741,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
644,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
649,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
770,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

13:26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
10:51 RATIONAL Hold Warburg Research
08:01 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07.11.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

dpa-afx Analystenstimme RATIONAL-Aktie fester: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1.050 Euro - 'Outperform' RATIONAL-Aktie fester: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1.050 Euro - 'Outperform'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net RATIONAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TraderFox Big call scan: Duke Energy, Amgen, RATIONAL und Münchener Rückversicherer.
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt nachmittags nach
TraderFox Stocks in Action: Scout24, DHL Group, Freenet, RATIONAL und Zalando.
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Abschläge
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
NewsBTC Analyst Reveals Rational Behind XRP Price Reaching $9.5 And $37.5
