RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,26 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Großküchen-Ausrüster hätten höhere Kosten und die US-Zölle die Profitabilität belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
741,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
644,50 €
|Abst. Kursziel*:
14,97%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
649,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
770,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
