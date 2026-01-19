DAX 24.649 -0,2%ESt50 5.898 +0,1%MSCI World 4.469 +0,7%Top 10 Crypto 12,02 +2,6%Nas 23.247 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1707 -0,2%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.848 +1,8%
RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
629,00 EUR +7,50 EUR +1,21 %
STU
Marktkap. 7,2 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Deutsche Bank AG

RATIONAL Hold

11:16 Uhr
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
629,00 EUR 7,50 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational vor Geschäftszahlen von 741 auf 747 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen dürfte sich im Schlussquartal 2025 in etwa so entwickelt haben wie in den neun Monaten zuvor, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Mittwoch. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr 2025 um fünf Prozent gestiegen sein und das operative Ergebnis (Ebit) um zwei Prozent./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Hold

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
747,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
616,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
629,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,76%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
776,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

11:16 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.01.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 RATIONAL Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
TraderFox Stocks in Action: Rational, Siemens Energy, PVA Tepla, Ryanair, Evotec
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
