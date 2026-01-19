RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,2 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational vor Geschäftszahlen von 741 auf 747 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen dürfte sich im Schlussquartal 2025 in etwa so entwickelt haben wie in den neun Monaten zuvor, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Mittwoch. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr 2025 um fünf Prozent gestiegen sein und das operative Ergebnis (Ebit) um zwei Prozent./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
747,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
616,50 €
|Abst. Kursziel*:
21,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
629,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,76%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
776,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
