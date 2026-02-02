DAX 24.900 +0,4%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.550 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.315 -0,7%Euro 1,1793 +0,0%Öl 66,33 +0,0%Gold 4.918 +5,5%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

38,47 EUR +0,32 EUR +0,84 %
STU
Marktkap. 10,99 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

10:36 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,47 EUR 0,32 EUR 0,84%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen des Konkurrenten DaVita zeigten für FMC ein gemischtes Bild, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. So liege der Gewinnausblick der US-Amerikaner klar über der Markterwartung, die Volumenprognose aber unter seiner Schätzung für jene des deutschen Dialyseanbieters./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
38,49 €		 Abst. Kursziel*:
23,41%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
38,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,47%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

