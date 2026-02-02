DAX24.971 +0,7%Est506.043 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,66 -1,0%Gold4.924 +5,6%
Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) erhalten am Dienstag vorbörslich Rückenwind aus den USA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DaVita Inc Registered Shs
105,50 EUR 11,50 EUR 12,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,53 EUR 0,28 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem dort der Konkurrent DaVita am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte und seinen Aktien damit einen nachbörslichen Kurssprung um fast 15 Prozent bescherte, kam dies auch hierzulande bei den Anlegern des Dialysekonzerns positiv an. Die FMC-Titel wurden am Morgen auf der Plattform XETRA zeitweise 0,50 Prozent höher gehandelt bei 38,29 Euro.

Wer­bung

DaVita berichtete Zahlen zum vierten Quartal, sorgte aber vor allem mit dem Ausblick für Erleichterung. Experte Andrew Mok von der Barclays Bank erwähnte, dass die Stimmung unter den DaVita-Anlegern zuletzt zu negativ geworden sei. Nun liege die Gewinnprognose je Aktie für 2026 deutlich über den Erwartungen, auch wenn sich stagnierende Behandlungen andeuteten. Mok führte dies stark auf firmeneigene Aspekte zurück wie etwa Aktienrückkäufe, sinkende Schulden und eliminierte Verluste des Gemeinschaftsunternehmens Mozarc.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
10:36Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:36Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
20.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
14.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
