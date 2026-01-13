DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

37,22 EUR -2,21 EUR -5,60 %
STU
Marktkap. 11,78 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

10:21 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,22 EUR -2,21 EUR -5,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns, Helen Giza, auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
37,19 €		 Abst. Kursziel*:
0,56%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
37,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,48%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

