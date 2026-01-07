DAX25.362 -0,2%Est506.034 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 -0,6%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.462 -0,4%Euro1,1657 +0,1%Öl65,88 +0,6%Gold4.636 +1,1%
MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Versorger vorne

14.01.26 09:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
40,70 EUR 1,94 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
16,90 EUR 0,19 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,14 EUR -2,52 EUR -6,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
49,12 EUR 0,75 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet und halten damit an den jüngsten Rally-Gewinnen fest. Einerseits gilt der Markt nach der Aufwärtswelle der vergangenen vier Wochen zunehmend als überkauft. Andererseits sind die Vorlagen aus Asien vergleichsweise gut: Der Nikkei setzte seine Rekordjagd fort und schloss erstmals über 54.000 Punkten. Und in China wurden gute Außenhandelszahlen veröffentlicht.

Wer­bung

Der DAX zeigt sich kaum verändert bei 25.419 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es dagegen um 0,3 Prozent auf 6.049 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,1647 Dollar, am Anleihemarkt ist es ruhig.

Im Blick stehen mit der Berichtssaison in den USA weiterhin die Banken. Am Mittag legen unter anderem die Citigroup, die Bank of America und Wells Fargo ihre Ergebnisse vor.

Daneben ergänzen neue Daten zur Erzeugerpreisentwicklung die US-Verbraucherpreise vom Dienstag. Die Verbraucherpreise fielen günstiger aus als erwartet, mit einer Zinssenkung im Januar wird aber trotzdem nicht gerechnet. Außerdem werden die wichtigen US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Am Abend folgt dann das Beige Book der US-Notenbank.

Wer­bung

Daneben könnte der US Supreme Court am Berichtstag über die Rechtmäßigkeit der unter US-Präsident Donald Trump per Dekret eingeführten Strafzölle entscheiden. Sollte das Gericht diese für nichtig erklären, erwarten Analysten, dass die US-Administration andere Wege suchen wird, um doch an diesen festzuhalten. Marktreaktionen sind aber dennoch nicht auszuschließen.

Versorgeraktien ziehen europaweit um 1,3 Prozent, im DAX geht es für die RWE-Aktie um 3,1 Prozent nach oben. Der Konzern hat einen Anteil an dem britischen Windprojekt Norfolk an KKR verkauft. "Das kommt gut an", so ein Marktteilnehmer. Auch Eon ziehen um 1,7 Prozent an.

Fresenius Medical Care (FMC) sind sehr schwach gestartet. Der Kurs fällt um 5,8 Prozent. "Offensichtlich drücken die Aussagen von einer Health Care Konferenz in San Francisco", so ein Händler. Das Haus hat FMC mit "Underweight" bestätigt und spricht von einem "Übergangsjahr".

Wer­bung

Bayer ziehen kräftig um 3,5 Prozent an. Grund sind laut Händlern positive Aussagen zur Margenentwicklung. "Diese sollen im Pharmabereich deutlich zulegen", so ein Händler.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.048,80 +0,3% 18,97 +4,1%

Stoxx-50 5.131,39 +0,3% 17,69 +4,0%

DAX 25.418,56 -0,0% -2,10 +3,8%

MDAX 32.136,10 -0,3% -101,21 +5,3%

TecDAX 3.814,07 -0,4% -13,43 +5,7%

SDAX 18.135,35 -0,4% -66,50 +6,0%

CAC 8.390,09 +0,5% 42,89 +2,4%

SMI 13.440,91 +0,6% 76,18 +0,7%

ATX 5.430,82 +0,4% 20,52 +1,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 20:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1647 +0,0% 1,1645 1,1648 -0,9%

EUR/JPY 185,14 -0,1% 185,31 185,36 +0,6%

EUR/CHF 0,9343 +0,2% 0,9327 0,9328 +0,2%

EUR/GBP 0,8661 -0,2% 0,8674 0,8672 -0,6%

USD/JPY 158,96 -0,1% 159,13 159,13 +1,5%

GBP/USD 1,3447 +0,2% 1,3423 1,3432 -0,3%

USD/CNY 7,0074 -0,0% 7,0076 7,0094 -0,3%

USD/CNH 6,9710 -0,0% 6,9745 6,9747 -0,0%

AUS/USD 0,6692 +0,1% 0,6689 0,6681 +0,2%

Bitcoin/USD 94.868,75 -0,8% 95.666,20 94.004,60 +6,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,62 61,15 -0,9% -0,53 +6,3%

Brent/ICE 64,92 65,47 -0,8% -0,55 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.634,48 4.586,75 +1,0% 47,73 +6,2%

Silber 90,15 86,95 +3,7% 3,20 +21,9%

Platin 2.060,11 1.997,66 +3,1% 62,45 +15,0%

Kupfer 6,05 6,02 +0,5% 0,03 +5,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)

