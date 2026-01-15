DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,75 +0,1%Nas23.528 ±-0,0%Bitcoin82.015 -0,4%Euro1,1596 -0,1%Öl64,22 +0,6%Gold4.585 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen wenig bewegt -- DAX geht leichter ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

Supreme Court nimmt Roundup-Berufung von Bayer an

16.01.26 21:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
43,77 EUR 1,86 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Patrick Thomas

DOW JONES -- Bayer erringt in dem Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken bei seinem Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) einen wichtigen Etappensieg. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten erklärte am Freitag, den Berufungsantrag des Konzerns anzunehmen. Konkret geht es um den Fall des Klägers John Durnell aus dem US-Bundesstaat Missouri, dem eine Entschädigung von 1,25 Millionen Dollar zugesprochen worden war. Im Kern geht es um die Frage, ob Bundesrecht die Klagewellen nach einzelstaatlichem Recht ausschließt.

Wer­bung

Bayer argumentiert, dass Verbraucher das Unternehmen nicht wegen unterlassener Warnung vor Krebsrisiken verklagen können sollten, da die US-Bundesaufsichtsbehörden festgestellt haben, dass der Hauptwirkstoff von Roundup keine Krebs-Warnung erfordert. Bayer ist seit der 63-Milliarden-Dollar-Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 in Rechtsstreitigkeiten um Roundup - das weltweit meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel - verwickelt. Monsanto entwickelte das Herbizid sowie gentechnisch verändertes Saatgut, das dagegen resistent ist. US-Amerikanische Landwirte bringen laut Bundesdaten jedes Jahr rund 300 Millionen Pfund Glyphosat, den Hauptwirkstoff von Roundup, auf ihren Feldern aus. Bauernverbände haben Bayers Bemühungen unterstützt, eine Überprüfung der Roundup-Rechtsstreitigkeiten durch den Obersten Gerichtshof der USA zu erwirken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 15:16 ET (20:16 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12:21Bayer NeutralUBS AG
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:21Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen