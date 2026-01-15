NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.310 Pkt - Bayer gesucht

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--In einem ruhigen nachbörslichen Handel kurz vor dem Wochenende gewinnen Bayer auf Tradegate rund 6,5 Prozent. Bayer hatte in dem Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken bei seinem Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) einen wichtigen Etappensieg errungen. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten erklärte am Freitag, den Berufungsantrag des Konzerns anzunehmen. Der Dax-Konzern begrüßte die Prüfung des Falls durch das Oberste Gericht, denn ein positives Urteil würde die Rechtsstreitigkeiten signifikant eindämmen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung