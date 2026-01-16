DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin81.918 ±-0,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
WDH: Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Eylea-Dosierung in weiterer Indikation

18.01.26 11:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
43,77 EUR 1,86 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
348,90 CHF 3,20 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(In der am 16. Januar um 13.08 Uhr gesendeten Meldung wurde der letzte Satz des 1. Absatzes präzisiert. Eylea 8 Milligramm ist in der EU in nAMD und DMÖ für Behandlungsintervalle von bis zu sechs Monaten zugelassen.)

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer darf die hohe Dosierung seines Augenmedikamentes Eylea in der Europäischen Union nun in einer dritten Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel in der 8-Milligramm-Dosis zur Behandlung von Patienten mit Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Eylea ist einer der wichtigsten Umsatzbringer in der Pharmasparte des DAX-Konzerns und in der 8-Milligramm-Dosis in der EU mit Behandlungsintervallen von bis zu sechs Monaten bereits gegen die neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie gegen das diabetische Makulaödem (DMÖ) erhältlich.

Mit einem längeren Behandlungsintervall - also der Pause zwischen zwei Behandlungen - werden derartige Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit Vabysmo ein Konkurrenzprodukt im Markt./mis/stk

