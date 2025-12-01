Bayer Aktie
Marktkap. 29,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei immens positiv, schrieb Sachin Jain am Dienstag. Sollte sich der Supreme Court tatsächlich der Sache annehmen und im Sinne von Bayer entscheiden, werde ein möglicher Weg frei aus dem Glyphosat-Dilemma. Insgesamt nehme die Anlagestory Form an mit positiven Justiz-News nach den zuletzt positiven Asundexian-Studiendaten und dem weitgehend abgehakten Thema der Umweltchemikalie PCB./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,36 €
|Abst. Kursziel*:
1,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,41%
|
Analyst Name:
Sachin Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
